Mark Carney y Xi Jinping firman acuerdo sobre aranceles en autos eléctricos

Canadá reduce aranceles a autos eléctricos chinos tras encuentro con Xi Jinping

Tras encuentro con el presidente de China, Canadá reduce aranceles a autos eléctricos. En el marco de las tensiones económicas, el primer ministro de Canadá, Mark Carney tuvo su primer encuentro con el presidente de China, Xi Jinping logrando acuerdos con una reducción de aranceles a autos eléctricos chinos.

"China y Canadá han alcanzado un acuerdo comercial preliminar, pero histórico para eliminar barreras comerciales y reducir aranceles... Estoy sumamente feliz de que estemos avanzando con nuestra nueva asociación estratégica".

Mark Carney

Con ello, Canadá permitirá la entrada de 49 mil autos eléctricos chinos con un arancel del 6,1%, cifra que contrasta con el recargo del 100% a los vehículos eléctricos impuesto en 2024 por Justin Trudeau.

Dicho acuerdo "histórico" entre Canadá y China se une en una estratégica con efectos para el comercio y el turismo, y que se da tras años de discrepancias y desconfianza entre los países.

Por su parte, Xi Jinping expresó que tras el acuerdo, las relaciones entre China y Canadá han abierto un nuevo camino entre las naciones.

"El desarrollo saludable y estable de las relaciones entre China y Canadá beneficia a los intereses comunes de nuestros dos países".

Xi Jinping

China reducirá aranceles para productos agrícolas canadienses

Luego de que Canadá redujo los aranceles a autos eléctricos chinos, tras encuentro con Xi Jinping, el gobierno de China también reducirá los aranceles para productos agrícolas canadienses. Por lo que a partir del 1 de marzo, China reducirá los aranceles sobre la colza del 84% actual al 15%, para la harina de colza, los guisantes, la langosta y el cangrejo ya no estarán sujetos a "gravámenes antidiscriminatorios".

Con este acuerdo para productos agrícolas canadienses se prevé se que podría disparar las exportaciones en 3000 millones de dólares (más de 54 mil millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual).