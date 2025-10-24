Canadá busca diálogo con EE.UU. en medio de tensiones comerciales

Canadá ha adoptado una postura de calma y diplomacia ante la reciente suspensión de conversaciones comerciales por parte de Estados Unidos, un movimiento que ha exacerbado las tensiones bilaterales. El reconocido economista y exgobernador del Banco de Canadá, Mark Carney, aseguró este jueves que Ottawa mantiene una "postura abierta al diálogo" con Washington.

La escalada de tensión se produce en un contexto delicado, marcado por dos frentes de conflicto: la imposición de aranceles por parte de la administración estadounidense y las serias acusaciones de interferencia en la Corte Suprema de Estados Unidos.

Prioridad: La Estabilidad Comercial

La suspensión de las negociaciones comerciales por parte de Washington, probablemente relacionada con la amenaza de nuevos aranceles o la revisión de los términos existentes bajo el T-MEC, ha generado preocupación en la esfera económica canadiense. Sin embargo, Carney enfatizó que la prioridad de Canadá es evitar un quiebre y buscar soluciones a través de canales diplomáticos.

"Nuestra posición siempre será la de buscar el diálogo y la cooperación. Es esencial para la estabilidad de la economía en América del Norte que mantengamos abiertas las líneas de comunicación, incluso cuando surgen desacuerdos significativos", declaró Carney, destacando la importancia del comercio entre ambos países.

El Factor de la Interferencia Judicial

La situación se ha complicado con las acusaciones sobre una supuesta interferencia canadiense en el sistema judicial estadounidense, específicamente en la Corte Suprema. Aunque los detalles de estas acusaciones no han sido confirmados, su simple mención en la esfera pública ha añadido una capa de complejidad sin precedentes a las relaciones bilaterales.

El gobierno canadiense, a través de Carney, ha evitado hacer declaraciones que pudieran aumentar la temperatura del conflicto, reiterando la necesidad de manejar la situación con tacto político. Esta estrategia busca diferenciar las disputas comerciales legítimas (como las relacionadas con aranceles a productos específicos) de las acusaciones de índole política y judicial.

La postura de Canadá contrasta con el tono más confrontativo adoptado por otros países que han lidiado con las políticas comerciales de Estados Unidos, demostrando una voluntad de preservar el marco de colaboración a largo plazo, a pesar de los desafíos inmediatos en materia de aranceles y la crisis diplomática generada por las acusaciones de interferencia. Se espera que los esfuerzos diplomáticos se intensifiquen en las próximas semanas para reanudar las conversaciones y desescalar la crisis.