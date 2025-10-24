Presidente Trump concede indulto a fundador de Binance por lavado de dinero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concedió el indulto a Changpeng Zhao (CZ), el fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance, quien había cumplido un periodo de prisión tras declararse culpable de violar las leyes de lavado de dinero.

La noticia del indulto, anunciada el 24 de octubre de 2025, fue comunicada oficialmente por la propia empresa, que lo celebró como un paso significativo del presidente en apoyo a la adopción de las criptomonedas.

Detalles Clave del Caso y el Indulto

Fundamento de la Condena: Changpeng Zhao fue sentenciado en mayo de 2024 a cuatro meses de prisión tras admitir que no mantuvo un programa efectivo para la prevención del lavado de dinero en Binance. La empresa se había declarado culpable en 2023 por las violaciones y se le prohibió operar en Estados Unidos.

Reacción de Binance y Zhao: La plataforma de intercambio emitió un comunicado en redes sociales expresando su gratitud: "Noticias increíbles sobre el indulto de Changpeng Zhao hoy; gracias, presidente Trump por su liderazgo y por su compromiso de hacer de Estados Unidos la capital mundial de las criptomonedas". Por su parte, CZ declaró estar "profundamente agradecido con el presidente Trump por defender el compromiso de Estados Unidos con la equidad, la innovación y la justicia".

Contexto Político: La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que la administración anterior había procesado a Zhao con el objetivo de penalizar a la industria cripto en EE. UU.

Impacto Proyectado: Analistas señalan que este indulto presidencial probablemente allane el camino para el eventual retorno de Binance a los Estados Unidos y podría tener un efecto positivo en la percepción y regulación de la industria de las criptomonedas en el país.

Binance reafirmó su enfoque en el desarrollo de un sistema seguro y transparente que reduzca comisiones y amplíe el acceso al sistema financiero para todos los usuarios.