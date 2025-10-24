Actor de Rebelde se convierte en yerno de Mayo Zambada

La farándula y el crimen organizado convergen en un vínculo familiar inesperado: el actor puertorriqueño Derrick James, recordado por su papel de Santos Echagüe en la exitosa telenovela juvenil Rebelde, se habría convertido en yerno del legendario líder del Cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada.

James, quien se formó en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y participó en melodramas populares a mediados de los 2000, dio un giro radical a su vida personal al establecer una relación con Ana María Zambada Lara, hija de "El Mayo" Zambada y Alicia Lara Camberos.

El Vínculo en Redes Sociales

La unión entre la estrella de Rebelde y la hija del capo del narcotráfico se hizo pública a través de las propias redes sociales del actor. Entre 2014 y 2015, Derrick James compartió diversas fotografías junto a Ana María Zambada y un niño, a quien identificó como su hijo Romeo. En las publicaciones, el actor se refería abiertamente a Ana María como "mi mujer" y "mi esposa", revelando sin ambages el vínculo familiar con uno de los líderes criminales más buscados del mundo.

Las imágenes, que en su momento pasaron desapercibidas o no fueron ampliamente difundidas, mostraban a la pareja en actividades familiares, ofreciendo un vistazo a la vida privada del actor tras su incursión en el mundo de la televisión mexicana.

¿Quién es Derrick James?

Nacido en Puerto Rico en 1983, Derrick James se mudó a México a los 20 años para formarse como actor, impulsado por el productor Pedro Damián para participar en Rebelde, el fenómeno juvenil que catapultó a la banda RBD. Tras su debut como Santos Echagüe, un joven rudo y músico, James participó en producciones como Lola, érase una vez y Al diablo con los guapos.

Curiosamente, en 2015, James se encontraba en Culiacán rodando una película donde interpretaría a un "jefe de jefes" de un cártel, un papel que, a la luz de su vida personal, adquiere una ironía notable.

El Estatus Actual de la Relación

Actualmente, no existen registros recientes de Derrick James y Ana María Zambada Lara juntos en redes sociales. Las publicaciones más recientes del actor en su cuenta de Instagram (su única red social activa) se limitan a fotografías con su primogénito, Romeo. El actor nunca ha emitido declaraciones públicas sobre su vida sentimental con la hija del líder del Cártel de Sinaloa, por lo que el estatus actual de su relación es desconocido.

Es importante señalar que no existe información ni registros públicos que indiquen que el actor o Ana María Zambada Lara hayan estado involucrados en las actividades criminales de la familia Zambada, cuyo linaje incluye a otros hijos de "El Mayo" de diferentes parejas.