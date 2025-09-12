Capturan al presunto asesino de Charlie Kirk: "Está bajo custodia", afirma gobernador de Utah

A casi dos días del ataque que cobró la vida del activista conservador Charlie Kirk, las autoridades de Utah han logrado identificar al presunto responsable. En conferencia de prensa, el gobernador Spencer Cox anunció con firmeza: "Lo tenemos", refiriéndose al principal sospechoso, un hombre de 22 años llamado Tyler Robinson.

Cox explicó que Robinson habría revelado su implicación en el crimen a un conocido de la familia, quien posteriormente alertó a la Oficina del Sheriff del Condado de Washington. Este aviso fue clave para avanzar en la investigación.

Aunque aún se siguen recabando pruebas, el gobernador aseguró que toda la información apunta a que Robinson actuó de manera individual. "Hay una persona responsable de lo ocurrido, y esa persona está ahora bajo custodia, pronto será acusada y rendirá cuentas", declaró.

Medios estadounidenses, entre ellos CNN, informaron que el expresidente Donald Trump confirmó en entrevista la detención del sospechoso. Además, fuentes cercanas al caso indicaron que Robinson ya ha sido interrogado por las autoridades.

Por otro lado, se aclaró que el implicado no era estudiante de la Universidad del Valle de Utah, lugar donde ocurrió el atentado.

Las investigaciones continúan en curso mientras se espera que en las próximas horas se formalicen los cargos contra el joven.