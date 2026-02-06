Trump comparte video racista sobre los Obama: Casa Blanca responde

La Casa Blanca minimiza video de Trump acusado de racista contra los Obama

La Casa Blanca salió en defensa de Donald Trump tras las críticas que recibió por compartir un video en Truth Social donde los Obama aparecen caracterizados como monos.

"Es un vídeo meme de internet que representa al presidente Trump como el rey de la selva y a los demócratas como personajes de El rey león"

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, calificó las acusaciones de racismo como "indignación falsa" y aseguró que se trataba de un simple meme de internet.

La Casa Blanca defiende a Donald Trump por críticas a video racista

Tras las críticas que recibió Donald Trump, la Casa Blanca salió en su defensa y minimizó el video con el que fue acusado de racista. Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, llamó "indignación falsa" a las acusaciones en contra de Donald Trump y dijo que el video compartido era de un "meme de internet".

Además, Karoline Leavitt minimizó la situación señalando que se debería de informar a los estadounidenses sobre algo que realmente sea importante.

"Por favor, dejen de fingir indignación e informen sobre algo que realmente importe al público estadounidense"

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca

Este es el video que compartió Donald Trump y por el que fue acusado de racista

El nombre de Donald Trump se convirtió en tendencia luego de que publicó en Truth Social un video racista en el que aparecía Barack Obama -el primer presidente afroamericano en la historia de Estados Unidos- y su esposa Michelle.

El video trata de conspiraciones sobre la derrota electoral de 2020 de Donald Trump y al final se muestra a los Barack y Michelle Obama con sus caras en cuerpos de monos con unas palmeras de fondo.

Cuando aparecen los Obama suena la canción "El león duerme esta noche".

Aunque la imagen de los Obama dura aproximadamente un segundo, el video causó gran indignación y varias personas lo condenaron.

El video fue compartido en Truth Social, sin embargo ha sido replicado en otras redes sociales.

La animación está atribuida al usuario de X "xerias_x" y forma parte de un vídeo que generó con inteligencia artificial llamado Trump: Rey de la Selva, con fecha del 24 de octubre de 2025.

Se trata de un video en el que los rostros de los líderes políticos aparecen insertados en cuerpos de animales y todos ellos se postran ante Trump, cuya cara aparece en el cuerpo de un león.

En el video también se repiten falsas acusaciones de que la empresa de recuento de votos Dominion Voting Systems ayudó a robarle las elecciones de 2020 a Donald Trump.

Y entregarle la victoria a Joe Biden, quien era el vicepresidente de Obama en ese momento.