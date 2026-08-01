Sismo en Japón deja 35 víctimas mortales y miles evacuados

La cifra de víctimas mortales tras el potente sismo que sacudió a Japón ha ascendido a 35 personas, según confirmaron las autoridades locales en su más reciente balance oficial. La magnitud de la devastación ha obligado a evacuar de emergencia a cientos de residentes, manteniendo a al menos mil personas refugiadas en albergues temporales habilitados en zonas seguras.

Equipos de emergencia intensifican las labores de rescate

Los servicios de rescate, apoyados por las Fuerzas de Autodefensa de Japón, trabajan a contrarreloj en la búsqueda de sobrevivientes atrapados bajo los escombros de viviendas y edificios colapsados. Las réplicas constantes y los daños estructurales en las vías de comunicación han complicado el despliegue de la ayuda humanitaria en las comunidades más aisladas.

Entre las afectaciones más graves reportadas por los organismos de protección civil destacan:

Derrumbes e incendios: Decenas de infraestructuras colapsadas y siniestros secundarios provocados por fugas de gas y fallas en la red eléctrica.

Cortes de suministros: Miles de hogares permanecen sin agua potable, electricidad ni servicios básicos de comunicación.

Afectaciones en carreteras: Grietas masivas y desprendimientos de tierra que bloquean las principales rutas de acceso hacia las zonas del epicentro.

Asistencia en albergues y respuesta gubernamental

El gobierno japonés declaró estado de emergencia en las zonas afectadas para acelerar la liberación de recursos públicos y apoyo logístico. En los centros de acopio y refugios temporales, personal médico y voluntarios distribuyen alimentos, mantas y atención de primeros auxilios a las familias damnificadas.

Las autoridades han instado a la población a mantenerse alerta ante la posibilidad de nuevas réplicas de gran magnitud y a seguir las indicaciones de evacuación emitidas por las agencias meteorológicas y de gestión de desastres.