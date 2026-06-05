Estados Unidos advierte sobre revocación de visados en Colombia: Christopher Landau

WASHINGTON — El gobierno de Estados Unidos advirtió que revocará los visados y prohibirá el ingreso a su territorio a las personas que intenten incurrir en la compra de votos o manipular los resultados de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Colombia, programadas para el próximo 21 de junio.

La advertencia oficial fue emitida por el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, a través de una declaración en sus plataformas digitales de redes sociales. El funcionario estadounidense enfatizó que las repercusiones por este tipo de prácticas delictivas se extenderán también a los núcleos familiares de los implicados en los esquemas de fraude electoral.

"Aquellos tentados a socavar o manipular el proceso democrático —ya sea comprando votos o de otra manera— están advertidos de que están poniendo en riesgo sus visas, y las de sus familias", manifestó Landau en su comunicado público.

El vicesecretario de Estado, quien es conocido dentro de los círculos políticos bajo el sobrenombre de 'El Quitavisas' debido al uso de la cancelación de visados como un mecanismo recurrente de presión en la política exterior de su nación, precisó que la administración de Donald Trump se encuentra implementando un monitoreo riguroso del proceso electoral colombiano. El seguimiento se centrará principalmente en la región de la costa caribeña y en otros puntos del país para salvaguardar la integridad de las votaciones.

Acciones de la autoridad

La postura norteamericana surge en un contexto donde el mandatario Donald Trump respaldó de forma pública las aspiraciones del candidato presidencial derechista Abelardo de la Espriella. Paralelamente, el secretario de Estado, Marco Rubio, reafirmó ante el Congreso estadounidense el compromiso de su administración para vigilar que el proceso electoral en el país sudamericano se desarrolle bajo condiciones justas y libres.

Rubio y Landau recordaron a la opinión pública que poseer un visado para ingresar a los Estados Unidos constituye un privilegio otorgado y no una garantía jurídica o derecho establecido, por lo cual la revocación puede aplicarse de forma discrecional.

Detalles confirmados

La contienda en la segunda vuelta electoral definirá la presidencia de Colombia entre Abelardo de la Espriella, quien consiguió el 44 por ciento de los respaldos en la primera fase, e Iván Cepeda, candidato de izquierda que alcanzó un 41 por ciento de la votación. La campaña ha estado marcada por tensiones cruzadas; el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha denunciado presuntas anomalías en los conteos previos, mientras de la Espriella ha señalado al mandatario de coordinar una masiva compra de sufragios en los comicios.