Cierra la OMS el brote de hantavirus en el MV Hondius

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dado por concluido oficialmente el brote de hantavirus detectado en el buque turístico MV Hondius, un evento que encendió las alarmas sanitarias a nivel global. El anuncio ocurre tras confirmarse el alta del último pasajero que permanecía bajo estricto aislamiento.

El director general de la institución, Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestó su satisfacción durante una conferencia de prensa en Suiza:

"Me complace enormemente informar que la OMS considera formalmente cerrado este brote de hantavirus".

El balance final de este episodio epidemiológico dejó un saldo de 13 contagios confirmados y tres fallecimientos. El navío había iniciado su trayecto desde la Patagonia argentina.

Ghebreyesus detalló que la última persona que se mantenía bajo observación por haber tenido contacto con los afectados ya concluyó su confinamiento preventivo, arrojó resultados negativos en las pruebas de laboratorio y pudo volver a su hogar. Asimismo, el funcionario destacó que no se han detectado nuevos contagios desde el pasado 25 de mayo.

Para contener la propagación, las agencias de salud de 33 países y territorios coordinaron un operativo de vigilancia que abarcó a más de 650 contactos estrechos.

Aunque una docena de contagios parece una cifra menor comparada con las decenas de miles de infecciones anuales por hantavirus —una enfermedad huérfana de vacunas o terapias médicas específicas—, este caso encendió las alertas debido a la naturaleza del patógeno.

A diferencia de la mayoría de los casos de hantavirus, que ocurren por el contacto directo con fluidos de roedores infectados, el brote en el MV Hondius involucró a la cepa Andes. Esta variante es la única en el mundo con la capacidad comprobada de transmitirse directamente entre seres humanos, lo que justificó el riguroso cerco sanitario.

1 de abril: El crucero de bandera neerlandesa MV Hondius parte desde Ushuaia (Tierra del Fuego, Argentina) con rumbo a Cabo Verde, planificando paradas en diversos archipiélagos del Atlántico Sur.

10 de mayo: Ante la emergencia médica a bordo, la embarcación se desvía hacia Tenerife (Islas Canarias, España), donde se realiza la evacuación de más de 120 viajeros.

18 de mayo: El barco finalmente atraca en el puerto de Róterdam, Países Bajos, con un equipo de tripulantes reducido que debió cumplir varias semanas de confinamiento obligatorio.