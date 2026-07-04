Gobierno de Venezuela reporta 2,645 víctimas tras el terremoto

CARACAS, Venezuela.- Las autoridades venezolanas informaron que la cifra de personas fallecidas a causa del devastador doble terremoto que sacudió al país ascendió a 2,645 víctimas mortales, consolidándose como uno de los peores desastres naturales en la historia reciente de la región. Los equipos de rescate nacionales e internacionales continúan desplegados en las zonas de mayor impacto, removiendo escombros de forma ininterrumpida con la esperanza de localizar sobrevivientes atrapados en las estructuras colapsadas de los municipios costeros y urbanos más afectados.

Cifras de víctimas del terremoto

El Ministerio para la Gestión de Riesgo y Protección Civil detalló que las labores de búsqueda se han tornado sumamente complejas debido a las constantes réplicas y al daño severo en las principales vías de comunicación, lo que ha retrasado el arribo de maquinaria pesada a los asentamientos más remotos. El desabasto de insumos médicos de primera necesidad, agua potable y energía eléctrica en los campamentos de refugio temporal representa el principal reto para las brigadas de auxilio, quienes coordinan esfuerzos con organismos de las Naciones Unidas para agilizar la entrega de asistencia humanitaria de emergencia.

Rescate en zonas afectadas

Por su parte, diversos gobiernos del continente han enviado cargamentos con asistencia especializada, personal médico y equipo técnico para apuntalar las estructuras inestables y evitar nuevos derrumbes. El gobierno de la nación sudamericana agradeció la solidaridad internacional ante la emergencia sanitaria y decretó un duelo nacional en memoria de las miles de víctimas, mientras los hospitales locales operan a su máxima capacidad atendiendo a los miles de heridos que ingresan de forma constante desde las zonas del desastre.