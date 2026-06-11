Claudia Sheinbaum garantiza seguridad en la inauguración de la Copa del Mundo 2026

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, garantizó que la Ciudad de México se encuentra completamente preparada y bajo un estricto orden operativo para llevar a cabo este jueves la ceremonia de inauguración y el partido de apertura de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Durante su conferencia de prensa matutina celebrada en el Palacio Nacional, la mandataria federal envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y a los miles de visitantes internacionales, asegurando que todas las dependencias gubernamentales y de seguridad pública han coordinado esfuerzos para que el histórico evento deportivo se desarrolle en completa paz y sin contratiempos en la capital del país.

Un evento histórico en el Estadio Azteca

El anuncio de la presidenta coincide con el inicio de las actividades oficiales de la justa mundialista en territorio nacional, teniendo como escenario principal el Estadio Azteca, recinto que albergará el primer encuentro del torneo internacional entre las selecciones de México y Sudáfrica. Con este partido, el inmueble capitalino se convierte de manera oficial en el único estadio del mundo en registrar tres ceremonias de inauguración en la historia del futbol.

"Todo está listo para la inauguración de la Copa del Mundo en nuestra Ciudad de México. Se ha trabajado de manera muy intensa y coordinada para garantizar que este gran evento se lleve a cabo sin contratiempos y en un ambiente de total seguridad para todas las familias y aficionados que nos visitan", afirmó Sheinbaum Pardo ante los medios de comunicación.

Coordinación operativa y de seguridad en la Ciudad de México

La mandataria federal destacó que para la realización de este compromiso internacional, el Gobierno de México, en estrecha colaboración con la administración local de la Ciudad de México y las autoridades correspondientes de la FIFA, diseñó e implementó un robusto operativo de movilidad, vialidad y seguridad en las inmediaciones del coloso de Santa Úrsula y en los principales puntos de concentración de la capital.

El despliegue de las fuerzas del orden y de los servicios de transporte público tiene como objetivo principal agilizar los accesos al estadio, mantener el orden social y brindar atención inmediata a los asistentes antes, durante y después de la ceremonia de apertura, la cual contará con un despliegue musical de artistas internacionales previo al silbatazo inicial del partido.

Sheinbaum Pardo enfatizó que la capital mexicana cuenta con la infraestructura y la experiencia organizativa necesaria para albergar eventos de magnitudes globales, proyectando una imagen de hospitalidad y eficiencia ante los millones de espectadores que seguirán la transmisión del evento a nivel mundial.