Donald Trump advierte: Tylenol puede causar autismo en embarazadas

Se dice que el presidente Donald Trump dará a conocer su polémica recomendación para embarazadas de no usar Tylenol, la marca más popular del paracetamol en Estados Unidos, debido a que éste causaría autismo. "Uno de los mayores avances médicos en la historia de nuestro país", según palabras de Donald Trump conforme a fuentes de la Casa Blanca para The Washington Post.

Y por lo que Robert F. Kennedy Jr., de 71 años de edad, secretario de Salud de los Estados Unidos, tiene previsto anunciar este mismo lunes 22 de septiembre que el uso de paracetamol durante el embarazo podría estar relacionado con el riesgo de que los niños desarrollen trastornos del espectro autista (TEA). Recomendación por parte del gobierno de Donald Trump que ya causa gran debate en la comunidad médica.