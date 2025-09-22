Lo que se sabe del caso Celeste Rivas y que involucra al cantante D4vd

LOS ÁNGELES – La muerte de Celeste Rivas, una menor de 13 años desaparecida desde abril de 2024, ha tomado un giro inesperado al ser vinculada con el cantante D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke. El cuerpo de la joven fue hallado sin vida el pasado 8 de septiembre en la cajuela de un Tesla Model Y, propiedad del artista, un descubrimiento que ha conmocionado a la opinión pública y a la industria musical.

Los restos de Celeste Rivas fueron encontrados en avanzado estado de descomposición por trabajadores de un depósito de vehículos en Los Ángeles. La policía ha iniciado una investigación exhaustiva, pero hasta el momento no se ha nombrado a ningún sospechoso. La causa de la muerte de la menor aún se considera "diferida", lo que significa que se necesita más evidencia para determinar las circunstancias exactas de su fallecimiento.

El cantante D4vd ha reaccionado a la noticia cancelando los shows restantes de su gira por Estados Unidos. Varios colaboradores, incluyendo la cantante Kali Uchis, y socios promocionales, han decidido distanciarse de él. A través de un portavoz, el artista ha manifestado que ha sido informado de la situación y que está cooperando plenamente con las autoridades en la investigación.

El caso de Celeste Rivas ha generado una intensa especulación en redes sociales, donde se ha debatido sobre la supuesta relación entre el cantante y la menor, aunque esta información no ha sido confirmada por las autoridades. El trágico suceso ha puesto al cantante D4vd en el centro de un escrutinio mediático y judicial. El desenlace de esta investigación podría tener un impacto significativo en la carrera del artista y en la vida de quienes lo rodean.