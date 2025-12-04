Colocan boyas en el Río Bravo para delimitar territorio con México

Utiliza EU boyas en el Río Bravo para delimitar territorio con México.

Dos embarcaciones estadounidenses iniciaron la colocación de boyas fronterizas.

La instalación de boyas inició ayer en la desembocadura del Río Bravo, para delimitar el territorio entre México y Estados Unidos.

El 17 de noviembre, en esa misma zona, pero del lado mexicano, fueron colocados letreros de "Área Restringida" por una empresa contratada por el Gobierno estadounidense.

"Dos embarcaciones estadounidenses inician la colocación de boyas fronterizas (en medio del Río Bravo) en la boca del río".

"Recordemos que anteriormente unos gringos se metieron a México y colocaron sus estacas y fueron retiradas por la Semar. Ahora sí se están colocando donde deben estar", indicó Jesús Elías Ibarra, de la organización Conibio Global A.C, en sus redes sociales.

Las embarcaciones, que fueron vistas en el lugar, tenían la bandera del estado de Texas.