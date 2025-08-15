Incendios forestales arrasan en España, Portugal y Grecia

Incendios forestales arrasan España, Portugal y Grecia en plena ola de calor

Mientras gran parte del sur de Europa celebraba la festividad religiosa de la Asunción, España, Portugal y Grecia enfrentaban una batalla crítica contra devastadores incendios forestales. Las altas temperaturas, la sequedad del ambiente y los fuertes vientos han complicado los esfuerzos de contención en los tres países.

España: 14 incendios activos y una ola de calor persistente

España registró el viernes 14 grandes incendios forestales activos, principalmente en las regiones del norte y oeste del país. La agencia meteorológica AEMET emitió alertas por riesgo extremo de incendios, mientras que se espera que la ola de calor, con temperaturas que superan los 40 grados Celsius (104 °F), se extienda hasta el lunes.

"Hoy será otro día muy complicado, con riesgo extremo de nuevos incendios", escribió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la red social X.

La situación en Galicia ha obligado al cierre de carreteras y a la suspensión del servicio de trenes de alta velocidad hacia Madrid. Según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, España ha perdido este año más de 610 millas cuadradas de terreno, una extensión comparable al área metropolitana de Londres.

Portugal: miles de bomberos en alerta máxima

En Portugal, más de 4.000 bomberos trabajaban en el combate de siete grandes incendios. Las autoridades extendieron el estado de alerta hasta el domingo ante las altas temperaturas previstas para el fin de semana.

La celebración nacional de la Asunción quedó opacada por las operaciones de emergencia, con muchos habitantes y turistas afectados por la cercanía del fuego y el humo.

Grecia: evacuaciones y esfuerzos aéreos en Quíos

En Grecia, el fuego continúa fuera de control por cuarto día consecutivo en la isla de Quíos, al este del mar Egeo. Las autoridades ordenaron nuevas evacuaciones durante la noche, mientras equipos de emergencia trabajan con dos aviones cisterna y dos helicópteros aprovechando una breve calma en los vientos.

Tras varios incendios importantes a principios de semana en el oeste del país, las autoridades mantienen alta vigilancia en la región de Atenas y zonas del sur, ante condiciones propicias para nuevos brotes.

El Patriarca Ecuménico Bartolomé, líder espiritual de los cristianos ortodoxos, expresó su solidaridad con las víctimas de los incendios durante las oraciones por la Dormición de la Virgen María, una festividad de gran relevancia en la fe ortodoxa.