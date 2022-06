Condenan a padrastro de menor que fue salvado por una mesera en EU

Florida.- En enero del año pasado se hizo viral la historia de una mesera que salvó a un niño de los abusos de sus padres; ahora el padrastro fue condenado por "abuso infantil agravado" y su sentencia se realizará el próximo 19 de agosto.

Las autoridades de Florida comprobaron que el hombre, identificado como Timothy Lee Wilson, maltrataba y torturaba al menor, por lo que fue hallado culpable de 7 cargos criminales.

El niño contó a la policía que sus padres lo ataban con correas en los tobillos y el cuello.

También lo esposaban, le golpeaban con una escoba y lo ataban a una plataforma rodante.

"Decir abuso es decir algo ligero, fue una tortura lo que este niño ha pasado. No fue un incidente aislado. Fueron abusos y torturas continuados", señaló entonces Erin Lawler, detective de la Policía.

En tanto la policía de Orlando agradeció a la mesera Carvalho por cuidar a un niño que no conocía.

"Estamos orgullosos de que alguien como ella viva y trabaje en nuestra comunidad", dijo.

Las autoridades informaron que fue gracias a la mesera Flavine Carvalho del restaurante Mrs. Potato en Orlando que se pudo arrestar a su agresor.

Ese 1 de enero la mujer atendió a una familia de dos adultos y un niño; en ese momento se percató que el menor tenía moretones y golpes en los brazos y el rostro.

La mujer contó que ese día el hombre no pidió comida para el pequeño, quien en ese momento se mostraba temeroso.

Tras darse cuenta que algo no estaba bien, Flavine Carvalho escribió un cartel donde le preguntaba al niño si necesitaba ayuda.

"Do you need help? OK", escribió la mujer y se lo mostró al menor quien en un primer momento negó pero la miraba fijamente.

Luego Flavine volvió a preguntarle lo mismo y en esta ocasión el niño asintió con la cabeza.

Fue en ese momento que ella no dudó en pedir ayuda al 911 y le contó lo que estaba sucediendo.

Tras lo anterior el agente decidió enviar una patrulla al lugar para investigar el caso y tras iniciar una investigación arrestaron a Wilson y a la madre del niño.