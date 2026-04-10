Donald Trump enfrenta críticas por su estrategia en Irán

En política internacional, pocas cosas son más peligrosas que creer que todos los conflictos se resuelven con la misma fórmula. Esa es precisamente la crítica que hoy enfrenta Donald Trump: haber asumido que lo ocurrido en Venezuela podía replicarse en Irán. El resultado, según analistas, es una estrategia que comienza a mostrar sus límites... y sus consecuencias.

La comparación entre Venezuela e Irán revela diferencias clave en la estrategia de Trump.

Tras la intervención estadounidense en Venezuela a inicios de 2026 —que culminó con la captura de Nicolás Maduro—, el entorno de Trump interpretó ese episodio como una prueba de que los cambios de régimen podían lograrse de forma rápida y eficaz mediante presión militar.

Sin embargo, expertos como el exdiplomático John Feeley advierten que ese "éxito" generó una falsa confianza. De acuerdo con su análisis, la administración estadounidense habría caído en la tentación de extrapolar ese modelo a un contexto completamente distinto como el iraní.

La diferencia es clave: Venezuela es un país con menor capacidad militar y menos influencia geopolítica global, mientras que Irán es una potencia regional con redes de aliados, capacidades militares sofisticadas y control de rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz.

Expertos advierten sobre los riesgos de aplicar un modelo militar en Irán.

El conflicto con Irán ha evidenciado rápidamente que no existe una "solución rápida". A diferencia del caso venezolano, donde la operación fue planificada durante meses con relativa superioridad militar, en Medio Oriente la situación es mucho más volátil y peligrosa.

Además, la propia dinámica del conflicto ha mostrado resistencia iraní, tensiones internacionales y riesgos de escalada. Incluso amenazas iniciales de Trump —como ataques masivos— han terminado en giros inesperados o negociaciones de último momento, lo que ha generado dudas sobre la consistencia de su estrategia.

En este contexto, la idea de aplicar un "modelo Venezuela" ha sido calificada por analistas como un error de cálculo estratégico.

También lee: Nuevo sencillo Un Vals de Christian Nodal ya disponible en plataformas digitales

La intervención en Irán podría tener consecuencias políticas y estratégicas significativas.

La crítica principal no es solo militar, sino política. Según especialistas, la administración Trump habría subestimado factores clave:

- La complejidad interna de Irán

- Su capacidad de respuesta militar

- El impacto internacional de una intervención

- El riesgo de una guerra prolongada

A esto se suma un elemento adicional: la percepción global. Las acciones en Venezuela ya habían generado críticas por posibles violaciones al derecho internacional, lo que complica aún más justificar una estrategia similar en otra región.

¿Un patrón repetido?

Algunos analistas sostienen que este no es un caso aislado, sino parte de un patrón: decisiones impulsivas seguidas de ajustes o retrocesos. Este estilo, que busca proyectar fuerza mediante amenazas contundentes, puede perder efectividad cuando los adversarios identifican la estrategia.

De hecho, en el caso iraní, la combinación de presión militar, ultimátums y negociaciones de última hora ha generado incertidumbre tanto en aliados como en rivales.

La idea de que una intervención puede replicarse mecánicamente de un país a otro ha demostrado ser, en el mejor de los casos, ingenua.

Hoy, Trump enfrenta lo que algunos describen como los "frutos amargos" de esa suposición: un conflicto más complejo, menos controlable y con mayores costos políticos y estratégicos.

Porque en geopolítica, como en ajedrez, ganar una partida no significa que todas las siguientes se jueguen igual.