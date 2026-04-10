Nuevo sencillo Un Vals de Christian Nodal ya disponible en plataformas digitales

Christian Nodal estrena Un Vals, una emotiva declaración de amor
El reconocido cantante y compositor Christian Nodal presenta su nuevo sencillo Un Vals, una propuesta profundamente romántica que promete conquistar corazones desde su estreno mundial en plataformas digitales.
Fiel a su característico estilo mariacheño, Nodal ofrece una interpretación cargada de sentimiento, en la que le canta al amor con una sensibilidad única. La canción destaca por una línea que conecta de inmediato con el público: "Te voy a amar despacio cuando el mundo vaya a prisa", reflejando la esencia íntima y sincera del tema.
El videoclip oficial de Un Vals
El lanzamiento llega acompañado de su videoclip oficial, disponible en su canal de YouTube, donde la narrativa visual refuerza el tono romántico del sencillo con una estética cautivadora.
A lo largo de su trayectoria, Nodal se ha distinguido por su capacidad para innovar dentro del regional mexicano, llevando el género a nuevos horizontes y consolidándolo como uno de los más relevantes a nivel internacional.
Gira PA´L CORA en 2026
Durante este 2026, el artista continúa con su exitosa gira PA´L CORA, que lo llevará a presentarse en Chile los próximos 1 y 2 de mayo, donde interpretará en vivo sus mayores éxitos ante miles de seguidores.
Con Un Vals, Christian Nodal reafirma su compromiso con la música mexicana, apostando por el romanticismo y la tradición mientras conecta con nuevas generaciones.