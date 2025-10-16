Hamás entrega cuerpos de rehenes en la Franja de Gaza

Las brigadas de Al Qasam, el brazo armado de Hamás, informaron que han entregado "todos los cuerpos que puede alcanzar" de los rehenes israelíes que murieron en la Franja de Gaza. El grupo islamista declaró que ha "cumplido con lo acordado" y busca finalizar el expediente relacionado con los cautivos.

La entrega se realizó como parte de un esfuerzo por cerrar el tema de los rehenes y se suma a la liberación previa de todos los rehenes vivos.

Detalles de la Entrega

Número de Cuerpos Entregados: Hamás indicó que, hasta el momento de su comunicado, había entregado nueve cuerpos de un total de 28 rehenes fallecidos.

Restos Faltantes: El brazo armado señaló que el resto de los cadáveres "requieren esfuerzos y equipos especiales para ser buscados y recuperados", ya que la Cruz Roja había advertido que la intensidad del conflicto hace que muchos cuerpos puedan estar bajo los escombros.

Confirmación Israelí: El Ejército israelí confirmó la noche del miércoles haber recibido los restos mortales de dos rehenes más, cuya identidad será verificada en el Instituto Nacional de Medicina Forense.

Hamás reiteró que está haciendo un "gran esfuerzo para cerrar este expediente", buscando la finalización de los acuerdos relacionados con los rehenes capturados.