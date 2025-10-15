Migrantes podrían ser multados con 5000 dólares por cruzar ilegalmente, advierte Embajada de EE. UU.

Embajada de Estados Unidos advierte: cruzar ilegalmente la frontera puede costarte 5 mil dólares
La Embajada de Estados Unidos revela que habrá multa de 5 mil dólares a quienes cruzan de manera ilegal la frontera. La Embajada de Estados Unidos advirtió que los migrantes que intenten cruzar ilegalmente la frontera podrían ser multados hasta con 5 mil dólares.
Embajada de Estados Unidos en México
En un nuevo anuncio de las redes sociales de la Embajada de Estados Unidos en México, el vocero David Arizmendi reveló que habrá multas de hasta 5 mil dólares, es decir 92 mil 360 pesos, por cruzar la frontera ilegalmente.