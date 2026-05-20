Alarma en Reino Unido: Falsa noticia sobre el rey Carlos III causa preocupación

¿Murió el rey Carlos III? Emisora británica provoca alarma tras anunciar falsamente su fallecimiento

Una emisora de radio británica generó confusión y preocupación entre sus radioescuchas luego de transmitir por error un anuncio sobre la supuesta muerte del rey Carlos III, quien actualmente enfrenta un tratamiento contra el cáncer diagnosticado desde 2024.

El anuncio erróneo de Radio Caroline

La situación ocurrió durante una transmisión de Radio Caroline, estación que opera en la región de las Tierras Medias, al sur de Inglaterra, y que además participa en la difusión del tradicional Mensaje de Navidad del monarca británico.

El anuncio estuvo acompañado por el himno nacional. Durante la programación del martes, la emisora difundió un mensaje en el que informaba sobre el supuesto fallecimiento del rey Carlos III. Inmediatamente después, comenzó a sonar el himno nacional del Reino Unido, "God Save the King" ("Dios salve al rey").

Tras el anuncio, la estación permaneció fuera del aire y en completo silencio durante aproximadamente 15 minutos, siguiendo el protocolo que suele aplicarse ante el fallecimiento de un integrante de la familia real británica. El silencio generó aún más incertidumbre entre los radioescuchas, quienes pensaron que el hijo de la fallecida reina Isabel II realmente había muerto.

Reacciones y disculpas de la emisora

La emisora aclaró lo ocurrido y ofreció disculpas. Minutos después, Radio Caroline retomó sus transmisiones y algunos de sus locutores ofrecieron disculpas al público por la información difundida. La estación explicó que el mensaje había sido emitido por error, aunque hasta el momento no se han dado detalles completos sobre cómo ocurrió la equivocación ni por qué se activó el protocolo relacionado con la muerte del monarca.

El incidente rápidamente provocó reacciones en redes sociales y medios británicos, especialmente debido al delicado estado de salud del rey Carlos III. La salud del rey Carlos III sigue bajo atención pública. Desde que el Palacio de Buckingham confirmó en 2024 que el monarca padece cáncer, la salud del rey ha permanecido bajo constante atención mediática. Aunque la familia real ha informado en distintas ocasiones que Carlos III continúa con sus actividades oficiales y tratamiento médico, cualquier rumor relacionado con su estado genera gran impacto tanto en Reino Unido como a nivel internacional.

Hasta ahora, el Palacio de Buckingham no ha emitido ningún comunicado relacionado con el incidente ocurrido en la emisora británica.

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