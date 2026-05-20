Estados Unidos plantea a Cuba una "nueva relación" condicionada a cambios políticos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, difundió un mensaje en español dirigido directamente a la población cubana en el que propuso una nueva relación entre ambos países. La propuesta incluiría el envío de ayuda humanitaria para enfrentar la crisis que atraviesa la isla tras los bloqueos y apagones que han agravado las condiciones de vida en Cuba.

De acuerdo con el mensaje, Estados Unidos estaría dispuesto a destinar 100 millones de dólares en alimentos y medicinas, aunque condicionó esa posibilidad a un cambio en el gobierno cubano.

En su declaración, Rubio rechazó que la falta de electricidad en la isla sea consecuencia de un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos. Además, señaló que los apagones y la escasez de recursos son resultado de las decisiones del gobierno cubano.

El funcionario también mencionó a GAESA (Grupo de Administración Empresarial), corporación vinculada a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y fundada en los años 90 por Raúl Castro. Rubio describió a este grupo como el principal brazo económico del ejército cubano, con presencia en diversos sectores financieros y económicos del país.

Durante el mensaje, el secretario de Estado afirmó que Washington está preparado para abrir un nuevo capítulo en la relación con Cuba, aunque aclaró que la propuesta está dirigida a la ciudadanía y no al actual gobierno. "Lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan su país", expresó.

El pronunciamiento se dio pocos días después de la visita a Cuba del director de la CIA, John Ratcliffe, quien sostuvo reuniones con representantes de inteligencia y otros sectores del gobierno cubano.