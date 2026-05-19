Hijo del fundador de Mango es acusado de tirar a su padre en montaña de Barcelona

La muerte de Isak Andic, fundador de la firma internacional de moda Mango, volvió a colocarse en el centro de la atención pública luego de que las autoridades españolas detuvieran a su hijo mayor, Jonathan Andic, señalado por presunto homicidio relacionado con el fallecimiento del empresario ocurrido en diciembre de 2024.

El empresario murió tras caer por un barranco de más de 100 metros mientras realizaba senderismo en la montaña de Montserrat, en Barcelona. Jonathan Andic era la única persona que lo acompañaba al momento del accidente.

Después de más de un año de investigaciones, los Mossos d'Esquadra arrestaron al directivo de Mango debido a diversas inconsistencias detectadas durante sus declaraciones como testigo, especialmente en torno a los hechos ocurridos el día de la tragedia.

La jueza encargada del caso ordenó prisión provisional para Jonathan Andic, aunque le permitió enfrentar el proceso en libertad tras pagar una fianza de 1.16 millones de dólares. Como parte de las medidas cautelares, las autoridades le retiraron el pasaporte, le prohibieron abandonar España y deberá presentarse semanalmente ante el juzgado.

La familia aseguró que Jonathan Andic ha colaborado plenamente con las autoridades y reiteró su confianza en su inocencia. Mientras tanto, el proceso continúa bajo secreto de sumario.

Jonathan Andic, nacido en 1981, dirigió la compañía entre 2014 y 2018, periodo tras el cual fue relevado por su padre luego de que la empresa registrara pérdidas millonarias. Posteriormente se mantuvo como vicepresidente de Mango y responsable de Mango Man, la línea de moda masculina.

De acuerdo con versiones difundidas por medios españoles, la salida del empresario de la dirección habría generado tensiones familiares, aunque públicamente los allegados negaron conflictos entre padre e hijo.

Las sospechas aumentaron tras las contradicciones detectadas por los investigadores respecto a la ubicación exacta de Jonathan Andic durante el accidente, el lugar donde estacionó su vehículo y detalles relacionados con fotografías tomadas durante la excursión.

Además, la declaración judicial de Estefanía Knuth, expareja de Isak Andic, apuntó a presuntas disputas familiares derivadas de diferencias empresariales y temas relacionados con la herencia del fundador de Mango.

La investigación también incluyó el análisis del teléfono móvil de Jonathan Andic, entregado voluntariamente a la policía en septiembre de 2025. Según reportes periodísticos, los registros de posicionamiento y movimientos de los dispositivos analizados no coincidían con la versión proporcionada por el acusado durante sus declaraciones.

Isak Andic, nacido en Estambul en 1953 y radicado en España desde la adolescencia, construyó uno de los imperios de moda más importantes del mundo tras fundar Mango en Barcelona en 1984.

Al momento de su muerte, el empresario era considerado el hombre más rico de Cataluña y una de las mayores fortunas de España, con una riqueza estimada en 4 mil 500 millones de dólares, de acuerdo con Forbes.

Actualmente, Mango cuenta con más de 2 mil 900 tiendas en 120 países y más de 16 mil empleados en todo el mundo.