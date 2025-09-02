Celebraciones del Día Internacional de la Crianza Respetuosa y el Chocolate en México

Efemérides del 2 de septiembre: Celebraciones culturales, gastronómicas y sociales

Este martes 2 de septiembre se celebran distintas efemérides que conmemoran desde formas de crianza respetuosa hasta productos emblemáticos de la cultura mexicana. A continuación, te presentamos las más destacadas:

1. Día Internacional de la Crianza Respetuosa

Se conmemora una forma de crianza fundada en el respeto, la empatía, la equidad y el afecto, reconociendo al niño como persona íntegra con derechos. Esta fecha coincide con el aniversario del fallecimiento del psiquiatra John Bowlby, creador de la teoría del apego, quien falleció el 2 de septiembre de 1990. La efeméride promueve el bienestar infantil y la construcción de vínculos familiares sanos.

2. Día Nacional del Cacao y el Chocolate en México

El Senado de la República decretó en 2019 el 2 de septiembre como efeméride oficial para honrar al cacao y el chocolate, alimentos de profundo valor cultural, histórico y económico en México. La fecha coincide con la primera etapa de cosecha del cacao y busca visibilizar al sector productivo nacional, promover su consumo responsable y fortalecer su cadena de valor.

Se organizan actividades como degustaciones, talleres, conferencias y ferias gastronómicas en regiones como Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Guerrero. Además, se destaca el papel del cacao como símbolo identitario y motor económico para muchas familias campesinas.

3. Día Mundial del Coco

Esta conmemoración se lleva a cabo el 2 de septiembre desde 2009, impulsada por la Comunidad Asiática y del Pacífico del Coco (APCC). La jornada busca reconocer la importancia del coco como recurso nutritivo, económico, cultural y gastronómico en diversas regiones del mundo, destacando su versatilidad y beneficios para la salud.

4. Otras efemérides destacadas

Aunque menos difundidas, también se celebran las siguientes fechas alrededor del mundo:

Día de la Industria en Argentina: conmemora la primera exportación desde Buenos Aires en 1587.

Semanas del aprendizaje digital, Martes Telefónico, Día de Ajuste de Calendario, Día de "Otra Mirada Ilimitada", Día de Perforarse las Orejas, y el Día de la Victoria sobre Japón en EE.UU., entre otras efemérides curiosas y simbólicas que se mencionan en plataformas temáticas.