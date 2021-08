De ministro en Afganistán a repartidor de comida por app en Alemania

Sayed Sadaat, era el ministro de Comunicaciones de Afganistán; sin embargo, en 2018 decidió dejar su cargo y viajar a Alemania para conseguir un empleo ahí. Ahora, el ministro de Afganistán tiene un empleo como repartidor de comida por app, más allá de ofenderse, hace un llamado para que políticos dejen de "esconderse".

Ministro ahora trabaja como repartidor de comida en Alemania

Recientemente la historia de Sayed Sadaat tomó revuelo, esto derivado al conflicto por el que Afganistán está pasando luego de ser tomada por el Talibán. Sayed Sadaat viajó en 2018 a Alemania con el objetivo de tener otras experiencias , por lo que decidió dejar su cargo como ministro en Afganistán.

Pese a que ahora, el exministro de Afganistán es repartidor de comida por medio de la aplicación ´Lieferando´, dice no sentirse culpable ni avergonzado. Además, llamó a otros políticos y trabajadores del gobierno ha ejercer en otros rubros, como sucedió con él, y así dejar de "esconderse".

"No tengo nada de qué sentirme culpable... Espero que otros políticos también sigan el mismo camino, trabajando con el público en lugar de simplemente esconderse". SAYED SADAAT, REPARTIDOR.

Las cosas para Sadaat no siempre fueron sencillas, pues explicó que pese a su experiencia en las tecnología de la comunicación y telecomunicaciones, no encontraba trabajo por no hablar alemán. Actualmente, el exministro de Afganistán toma un curso de alemán, antes de comenzar su labor por 6 horas como repartidor de comida por app.

Ciudadanos de Afganistán piden refugio a Alemania

Ante días de incertidumbre, de muertes y abusos derivadas a la imposición de poder por parte de los talibanes hacía Afganistán, ahora los afganos piden refugio a Alemania. Se tiene un registro de 130% de afganos que han solicitado refugio a Alemania desde principios de 2021, derivado al retiro de las tropas estadounidenses en la región.