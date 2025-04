Trump suspende aranceles contra 75 países

Por medio de su red social, TruthSocial, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anuncio que suspenderá durante 90 días los aranceles en contra de las naciones que decidieron no responder de manera recíproca.

El mandatario específico que 75 naciones disfrutaran de la suspensión de los aranceles debido a que estas naciones decidieron no imponer sus aranceles contra su país y han buscado llegar a un acuerdo para impedir los aranceles.

"Considerando que más de 75 países han contactado a representantes de Estados Unidos para negociar una solución sobre los temas relacionados con el comercio, las barreras comerciales, los aranceles, la manipulación de divisas y las medidas no arancelarias, y que estos países, siguiendo mi firme recomendación, no han tomado represalias de ninguna forma contra Estados Unidos, he autorizado una PAUSA de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este período, del 10%, también con efecto inmediato" señalo Trump.

En cambio, subió la presión sobre China y elevó "con efecto inmediato" sus aranceles hasta el 125 por ciento porque considera que Beijing cometió una "falta de respeto" al imponer gravámenes en represalia contra Estados Unidos.

Ante esto, Wall Street registro sus primeras ganancias en varios días, la mayoría de los principales índices del mercado igualaron sus niveles anteriores de la imposición de los aranceles.