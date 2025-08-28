ICE ofrece 10 millones por captura de Jesús Alfredo Guzmán Salazar

WASHINGTON (28 de agosto de 2025) — El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) anunció una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “El Alfredillo”, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. ICE lo califica como un individuo “armado y peligroso”, y lo considera uno de los líderes activos de la facción conocida como Los Chapitos, que asumió el control del Cártel de Sinaloa tras la caída de su padre.

Nacido en Zapopan, Jalisco, en 1986, Alfredillo fue incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados por la DEA en 2018, por cargos de conspiración para poseer, importar y distribuir drogas controladas. Documentos judiciales indican que coordinó entregas de cocaína y heroína a Estados Unidos, además de gestionar el retorno de ganancias ilícitas a México.

El anuncio de la recompensa forma parte de una estrategia más amplia de ICE y la DEA para desmantelar la estructura de Los Chapitos, responsables del envío de fentanilo desde Asia y la distribución de drogas sintéticas en territorio estadounidense. Según el Departamento del Tesoro de EE.UU., tanto Jesús Alfredo como su hermano Iván Archivaldo fueron sancionados en junio de 2025 por estas actividades criminales.