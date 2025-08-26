Reacciones en Sinaloa tras la declaración de culpabilidad de El Mayo Zambada

El Mayo´ Zambada llama a la calma en Sinaloa tras declararse culpable en EE.UU.

Luego de declararse culpable de cargos relacionados con el narcotráfico en una corte de Nueva York, Ismael "El Mayo" Zambada envió un mensaje a los habitantes de Sinaloa, México, pidiéndoles evitar actos de violencia.

El comunicado fue compartido por su abogado, Frank Pérez, a través de la agencia de noticias AFP. Según sus palabras, el cofundador del Cártel de Sinaloa instó a la población a mantener la calma y actuar con prudencia.

"Mi cliente (...) hace un llamado a la población de Sinaloa para que mantenga la calma, actúe con moderación y evite la violencia", citó el abogado.

Medios locales han interpretado este mensaje como una señal dirigida principalmente a las facciones internas del grupo criminal, particularmente a los llamados "Mayitos" y "Chapitos", quienes podrían verse tentados a reaccionar ante el proceso legal que enfrenta Zambada en Estados Unidos.

La declaración de culpabilidad del capo sinaloense marca un nuevo capítulo en la historia del narcotráfico en México y abre interrogantes sobre posibles reacomodos dentro de la organización criminal que ayudó a fundar.