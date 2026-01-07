Delcy Rodríguez decreta duelo nacional en Venezuela tras captura de Maduro

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien ha asumido la dirección del Estado tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, decretó tres días de duelo nacional en honor a quienes calificó como los "mártires de la soberanía". La medida busca rendir tributo a los efectivos militares y civiles que perdieron la vida durante los bombardeos y la incursión terrestre ejecutada por Estados Unidos el pasado fin de semana.

Durante un mensaje transmitido en cadena nacional, Rodríguez aseguró que el sacrificio de estos ciudadanos "no será en vano" y que sus nombres quedarán grabados en la historia como defensores del país frente a lo que denominó una "agresión criminal del imperialismo".

Tensión y cifras de víctimas

Aunque el gobierno venezolano no ha ofrecido una cifra oficial total de bajas, reportes preliminares de organizaciones locales sugieren que los enfrentamientos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores y las bases militares de La Carlota y Fuerte Tiuna dejaron decenas de fallecidos. "Nuestros soldados cayeron con las botas puestas, defendiendo el honor de la patria ante una potencia que desprecia el derecho internacional", afirmó la vicepresidenta. El decreto de duelo implica:

- La suspensión de actividades festivas y eventos culturales.

- El izamiento de la bandera nacional a media asta en todos los edificios públicos y recintos militares.

- Un llamado a la "resistencia espiritual y patriótica" de la población.

La respuesta desde Nueva York

Mientras en Caracas se rinden honores a los caídos, en Nueva York, el proceso legal contra Nicolás Maduro continúa bajo estrictas medidas de seguridad. La fiscalía estadounidense ha desestimado las acusaciones de "mártires", argumentando que las bajas fueron el resultado de la resistencia armada de una estructura narcoterrorista frente a una orden judicial de captura internacional. El presidente Donald Trump se pronunció brevemente sobre el duelo decretado en Venezuela, señalando que la verdadera tragedia fue "el sufrimiento del pueblo venezolano bajo el régimen" y no el desenlace de la operación militar.

Incertidumbre en la cúpula chavista

El decreto de Rodríguez también es visto por analistas como un intento de consolidar su liderazgo y mantener la cohesión dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en un momento donde la estructura de mando se encuentra debilitada. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con cautela si el duelo nacional precederá a un proceso de transición o a una nueva etapa de radicalización del conflicto.