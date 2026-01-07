Trump habla sobre el futuro del petróleo en Venezuela tras la captura de Maduro

Trump afirma que Venezuela está lista para un auge petrolero después del ataque estadounidense

Desde Venezuela hasta Libia e Irak, la eliminación de dictadores no siempre ha garantizado un aumento en la producción de petróleo, según muestran los datos

Horas después de que Nicolás Maduro fuera capturado por fuerzas especiales estadounidenses en Venezuela y acusado de drogas, armas y "narcoterrorismo", Donald Trump habló extensamente sobre sus planes para algo completamente distinto: el petróleo.

Las reservas de petróleo de Venezuela –supuestamente las más grandes del mundo– serán explotadas por un desfile de poderosas compañías petroleras estadounidenses, según el presidente estadounidense, la mayoría de las cuales no han operado en el país en décadas.

"Las compañías petroleras van a intervenir y reconstruir su sistema", dijo Trump el domingo, describiendo la nacionalización del petróleo en Venezuela como "el mayor robo en la historia" de Estados Unidos. "Nos arrebataron nuestro petróleo", declaró.

Los gigantes petroleros estadounidenses han guardado silencio en gran medida ante la afirmación de Trump de que se apresurarán a entrar en Venezuela e invertirán miles de millones de dólares en el proceso.

Los analistas se muestran escépticos ante la visión del presidente de un aumento significativo de la producción petrolera en el país en 18 meses. No es la primera vez que la industria se encuentra en el centro de un conflicto global.

Aunque Trump está expresando sueños de una toma de control empresarial estadounidense del petróleo de Venezuela, tal expulsión de dictadores de los petroestados no ha garantizado históricamente un auge en la producción, según los datos.

Si bien los gigantes petroleros disfrutaron de una prosperidad con el petróleo venezolano a fines de la década de 1990, a mediados de la década de 2000, la producción comenzó a caer cuando el entonces presidente venezolano Hugo Chávez aumentó el control gubernamental sobre la industria y expulsó a muchas compañías petroleras extranjeras.

Estados Unidos impuso sanciones al petróleo venezolano desde 2005 hasta 2022, cuando se levantaron por un estrecho margen para permitir que Chevron reanudara la producción petrolera en el país, tras la invasión rusa de Ucrania. Chevron es la única petrolera estadounidense que opera en Venezuela.

Si bien Trump se muestra optimista sobre las oportunidades que presenta el petróleo del país, algunos analistas han cuestionado si las grandes compañías petroleras volverán a ingresar rápidamente a Venezuela e invertirán fuertemente en operaciones allí si el país continúa enfrentando inestabilidad política.

"Me complace anunciar que las autoridades interinas de Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, no sujeto a sanciones, a los Estados Unidos de América", escribió Trump en un mensaje en su red social Truth Social tres días después de que fuerzas de su país detuvieran a Nicolás Maduro y lo llevaran a Nueva York para que responda ante la Justicia por cargos de narcotráfico.

Según destaca el colaborador de BBC Mundo en Venezuela Gustavo Ocando, el anuncio de Trump se produce horas después de que algunos medios informaran que 11 buques cisterna de Chevron, la única compañía petrolera estadounidense que opera en Venezuela, van de camino hacia el país sudamericano.

Según Ocando, la cifra de entre 30 y 50 millones de barriles equivaldría a la del petróleo venezolano que está retenido desde que EE.UU. impuso un bloqueo en diciembre.

Esa cantidad equivaldría a entre cinco y siete semanas del nivel actual de producción de petróleo en Venezuela, según nuestro colaborador.