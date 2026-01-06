SIP exige a Venezuela garantizar libertad de expresión tras detención de 14 periodistas

Ante la detención de 14 periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió a las autoridades de Venezuela garantizar la libertad de prensa, tras darse a conocer la detención de 14 periodistas en medio de la incertidumbre por la captura del presidente Nicolás Maduro.

El organismo aseguró que, más que nunca, los ciudadanos requieren información "confiable, plural y oportuna" en medio de las tensiones por la acción militar estadounidense en Caracas.

¿Qué declaró la SIP sobre la situación?

"El derecho de la ciudadanía a permanecer informada adquiere una relevancia aún mayor en momentos de incertidumbre institucional y política. Obstaculizar el trabajo de la prensa solo contribuye a profundizar la desinformación y la ansiedad social", afirmó el presidente de la SIP, Pierre Manigault.

La SIP recordó que por lo menos 14 periodistas, la mayor parte de medios internacionales, fueron detenidos el 5 de enero, por lo que exigieron a las autoridades respetar el debido proceso.

Detalles sobre la detención de periodistas

"Ninguna circunstancia justifica la detención, intimidación o criminalización de periodistas por cumplir con su labor informativa", dijo la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos. 23 periodistas y trabajadores de la prensa están privados de su libertad de forma injusta y arbitraria en Venezuela, en tanto 60 medios de comunicación siguen bloqueados en internet, de acuerdo con un balance del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

En octubre de 2025, la SIP acusó en su informe anual la represión del Gobierno de Maduro contra la prensa independiente y advirtió que en ese entonces había 18 periodistas encarcelados.