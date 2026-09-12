Impacto del 11-S: Migración y seguridad en EE. UU.

Políticas de seguridad derivadas del 11-S continúan impactando a la población migrante a 25 años de los atentados

WASHINGTON — A 25 años de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, las transformaciones geopolíticas y normativas implementadas por Estados Unidos continúan teniendo repercusiones directas en la población migrante y en la dinámica fronteriza con México, tras la integración del control migratorio a la doctrina de seguridad nacional.

La reconfiguración del aparato institucional estadounidense incluyó la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La consolidación de estas agencias modificó el tratamiento de la movilidad humana, transitando de un enfoque administrativo a un esquema centrado en la vigilancia militarizada, la contención en zonas limítrofes y el incremento de detenciones y deportaciones.

Las políticas de seguridad nacional han transformado el enfoque hacia la migración en EE. UU.

Especialistas del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México explicaron que los sucesos de 2001 interrumpieron las negociaciones bilaterales que buscaban esquemas de regularización y programas para trabajadores temporales. Asimismo, señalaron que la narrativa oficial extendió progresivamente los conceptos de seguridad para vincular la migración irregular con el combate al narcotráfico y al narcoterrorismo, asignando a México un papel permanente en la contención de flujos migratorios en el continente.