Ronald Johnson advierte sobre cárteles mexicanos en ceremonia del 11 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO — Durante la ceremonia conmemorativa por el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió que las amenazas extremistas han evolucionado y justificó la decisión de la administración de Donald Trump de clasificar a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.

El diplomático estadounidense señaló en la capital mexicana que estos grupos delictivos van más allá del narcotráfico tradicional, al valerse del homicidio, la violencia y la intimidación para aterrorizar comunidades. Asimismo, recordó las designaciones oficiales emitidas por la Casa Blanca sobre agrupaciones como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, Carteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana.

El embajador Ronald Johnson y la evolución de las amenazas extremistas

Pese a los sealamientos en materia de seguridad regional, Johnson destacó la vigencia de la alianza bilateral articulada por el mandatario Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. El funcionario estadounidense evocó además la solidaridad de México tras los ataques a las Torres Gemelas, reconociendo la labor desempeñada por brigadistas de la agrupación Los Topos y voluntarios mexicanos en las labores de rescate en Nueva York.