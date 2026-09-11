11-S: Ellos son los mexicanos que murieron en los atentados de las Torres Gemelas

NUEVA YORK — En el marco de la conmemoración del vigésimo quinto aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, las autoridades consulares y organismos de memoria histórica recordaron a las víctimas de origen mexicano que perdieron la vida durante el colapso de las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York.

La nómina oficial reconoce a cinco ciudadanos mexicanos fallecidos en el ataque: Antonio Meléndez, Antonio Javier Álvarez, Leobardo López Pascual, Jorge Octavio Santos Anaya y Norberto Hernández. Los cuatro primeros se desempeñaban en labores operativas y de servicios dentro del restaurante Windows on the World, ubicado en los pisos superiores de la Torre Norte, mientras que Norberto Hernández trabajaba como pastelero en el mismo establecimiento.

A pesar de que organizaciones civiles y familiares señalaron en su momento la posible presencia de un número mayor de connacionales no contabilizados debido a la falta de regularización migratoria de la época, la lista formal se mantiene en cinco registros confirmados mediante pruebas genéticas e identificaciones legales. Sus nombres permanecen grabados en los paneles de bronce del Monumento y Museo Nacional del 11 de Septiembre en Manhattan. Los otros 11 fueron considerados entre los connacionales que murieron, pero cuyos restos no pudieron ser identificados.

Los cinco mexicanos identificados fueron:

Antonio Meléndez de Puebla y trabajaba como cocinero

Antonio Javier Álvarez de Puebla y trabajaba en el restaurante

Leobardo López Pascual de Puebla y trabajaba en el restaurante

Martín Morales Zempoaltécatl de Tlaxcala y trabajaba como chef asistente

Juan Ortega Campos de Morelos y trabajaba como repartidor.