Venezuela muestra su poderío con 5,000 misiles

En medio de la creciente tensión por la presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe, el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que el país dispone de una capacidad defensiva robusta, al afirmar que Venezuela cuenta con "más de 5,000 misiles antiaéreos rusos Igla-S".

Maduro hizo la declaración durante un acto con altos mandos militares transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), en lo que se interpreta como una demostración de fuerza ante el despliegue estadounidense.

"Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Igla-S y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 en los puestos claves de la defensa antiaérea, para garantizar la paz, la estabilidad y la tranquilidad de nuestro pueblo. Más de 5.000... el que entendió, entendió", sentenció el líder chavista.

El despliegue de misiles rusos se produce luego de que Washington enviara aviones furtivos y buques de guerra al Caribe como parte de una operación antidrogas. El Pentágono justificó la acción al reportar la destrucción de al menos nueve embarcaciones que, según sus autoridades, traficaban drogas desde Venezuela. El Gobierno de Donald Trump ha intensificado la retórica, llegando a advertir que podría extender las operaciones antidrogas a tierra firme, un movimiento que, aseguró, notificaría al Congreso.

El régimen de Caracas ha denunciado el despliegue militar estadounidense como una amenaza orientada a promover un "cambio de régimen".

Maduro afirmó que los sistemas Igla-S están distribuidos "hasta en la última montaña, en el último pueblo y en la última ciudad del territorio nacional", con el fin de convertir al país en una "patria inexpugnable". Además, señaló que Venezuela posee "equipos de simulación" para entrenar y mejorar la puntería de los operadores de estos misiles.

¿Qué son los Misiles Igla-S?

Los Igla-S son misiles tierra-aire portátiles (MANPADS) de fabricación rusa, diseñados para derribar aeronaves a baja altitud. Son considerados entre los sistemas más letales del mundo por su precisión y su capacidad de evadir contramedidas electrónicas.

Alcance: Eficaces contra objetivos a distancias de 500 a 6,000 metros.

Altitud: Pueden impactar blancos a altitudes de 10 a 3,500 metros.

Velocidad: Interceptan objetivos que se aproximan a hasta 320 metros por segundo (1,152 km/h).

Características: Son operados por un solo soldado y están equipados con un seeker infrarrojo pasivo mejorado, maximizando el daño con una ojiva fragmentada.