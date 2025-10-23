Trump lanza su primera ofensiva económica contra Rusia: sanciona a las principales petroleras

Por primera vez desde su regreso al poder, Donald Trump impuso sanciones directas a Rusia, enfocándose en su sector energético. El mandatario estadounidense anunció que las medidas afectarán a Rosneft y Lukoil, las dos principales compañías petroleras rusas.

Durante una conferencia en la Casa Blanca, Trump confirmó que las sanciones buscan presionar al Kremlin para poner fin al conflicto en Ucrania. "Esperé mucho tiempo", declaró, asegurando que esta decisión pretende acelerar la llegada de la paz, aunque reconoció que las medidas no se mantendrán por mucho tiempo.

El anuncio se produjo poco después de que el presidente estadounidense cancelara abruptamente una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, calificándola de "pérdida de tiempo". Horas después, Rusia lanzó un intenso bombardeo sobre territorio ucraniano, que dejó siete muertos, entre ellos varios niños.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, precisó que se trata de sanciones "sustanciales y poderosas" y reiteró que Estados Unidos podría adoptar más acciones si fuera necesario. Además, adelantó que Trump pedirá al G7 seguir la misma línea y aplicar sanciones similares.

Estas medidas, según Washington, buscan cortar una de las principales fuentes de ingreso de Moscú: la venta de petróleo, con la que Rusia sostiene su ofensiva militar en Ucrania.