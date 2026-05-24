Derrumbe de edificio en Ángeles deja un muerto y 21 desaparecidos

Las labores de emergencia se intensifican a contrarreloj en la ciudad de Ángeles, al norte de Manila, tras el trágico derrumbe de un edificio de varias plantas este domingo. El balance inicial confirma el fallecimiento de una persona y la desaparición de otras 21, mientras los rescatistas remueven toneladas de escombros en una carrera por encontrar sobrevivientes.

La única víctima mortal identificada hasta el momento es un ciudadano malasio de 65 años. Su cuerpo fue localizado en un hotel colindante que sufrió graves daños estructurales a causa del desplome de la obra vecina.

La Oficina Regional de Protección contra Incendios, a través de su portavoz Maria Leah Sajili, detalló que ya se ha verificado la localización de cinco de los desaparecidos, quienes se encuentran sepultados bajo la estructura.

Contacto con el exterior: Dos de los trabajadores atrapados han logrado establecer comunicación con las brigadas de auxilio.

Incertidumbre: El estado de salud de los otros tres operarios localizados sigue siendo desconocido.

Factor tiempo: La portavoz advirtió que la llegada de la noche dificultará notablemente las tareas de salvamento.

Para la búsqueda, los especialistas civiles y militares están utilizando maquinaria pesada, escáneres de latidos cardíacos y unidades caninas entrenadas, desplazándose entre los bloques de concreto y los entramados de metal retorcido.

La hipótesis técnica: Aunque los permisos de planificación autorizaban la edificación de un complejo hotelero y residencial de nueve niveles, las investigaciones preliminares revelaron que se estaba ejecutando la construcción de una piscina en un décimo piso no contemplado en el diseño original.

El gobierno filipino ya ha ordenado una auditoría técnica urgente para esclarecer las causas del siniestro. Las pesquisas se centrarán en determinar si el sobrepeso de la planta adicional o fallas en los materiales provocaron el colapso de la obra.