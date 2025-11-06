El cometa 3I/ATLAS sorprende al carecer de cola

El misterioso 3I/ATLAS: qué lo hace tan diferente de un cometa normal

El cometa 3I/ATLAS agrega más misterios conforme se acerca a la Tierra

Poco a poco se acerca a la Tierra el cometa 3I/ATLAS; sin embargo, más que aclarar las cosas, surgen cada vez más preguntas acerca del astro.

Nuevos estudios han encontrado una gran diferencia entre 3I/ATLAS y los cometas normales, abriendo nuevamente la pregunta sobre la naturaleza del objeto interestelar.

3I/ATLAS es muy diferente a los cometas normales

Imágenes de 3I/ATLAS del Observatorio R. Naves de España, han confirmado lo que Avi Loeb, astrofísico de Harvard, señaló hace unos días. Eso se hace evidente en que 3I/ATLAS no cuenta con una cola, como debería de ser si fuera un cometa normal y muchos otros que se han observado.

Esto debido al influjo de la energía de las estrellas y la fricción mínima que hay en el espacio, que se produce por la velocidad a la que viajan estos astros.

Si 3I/ATLAS fuera un cometa normal, debería de tener una cola evidente, algo que no aparece en ninguna de las nuevas imágenes.