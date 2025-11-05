Telefónica anuncia su salida de México, Chile y Venezuela

Telefónica, dueña de Movistar, anuncia salida de México, Chile y Venezuela; ¿Qué pasará con los clientes?

La compañía española Telefónica, dueña de la telefonía Movistar, anunció su salida de Hispanoamérica, concretamente de México, Chile y Venezuela, dentro de su nuevo plan estratégico, aunque sin avanzar un horizonte temporal, explicó este martes su presidente, Marc Murtra.

"Vamos a salir de Hispanoamérica", afirmó Murtra en una rueda de prensa en la que presentó el plan estratégico 2026-2029, el mismo día en que la compañía difundió sus resultados hasta septiembre y protagonizó su peor caída en el Ibex 35, principal indicador del parqué español, en los últimos cinco años.

La salida de su unidad de Hispanoamérica implica abandonar México, Chile y Venezuela, los únicos países donde aún está presente, además de Colombia, donde el acuerdo de venta está sujeto a ciertas condiciones de cierre.

Murtra no precisó el horizonte en el que saldrá de estos tres países latinoamericanos con el fin de que no interfiera en la negociación con posibles compradores. Justificó que la salida de Venezuela solo es una decisión estratégica de Telefónica, que ya viene del plan de 2019, que fue ratificada con el actual, sin que hayan entrado en cuestiones políticas.

"No somos un actor político ni damos opiniones políticas", zanjó.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS CLIENTES DE MOVISTAR?

Por el momento no existe una comunicación clara sobre qué sucederá con los clientes que cuentan con línea en Movistar. Por el momento, se sabe que Telefónica había iniciado conversaciones con Beyond ONE, propietaria de Virgin Mobile México, para negociar la venta de su negocio.

En caso de que dicha operación llegue a concluirse, se podría llegar a dar una transición de Movistar a Virgin Mobile sin afectar a los usuarios.

Además, se prevé que los clientes puedan conservar su número y chip como ha ocurrido en otros países donde Movistar ya se retiró. Sin embargo, esto aún no es oficial.

Por el momento, los clientes de Movistar deben mantenerse atentos a anuncios oficiales sobre los cambios de marca y servicios.