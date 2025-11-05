Trump Reconoce Derrotas Locales por Democratas

El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció públicamente la noche de este martes que el Partido Republicano sufrió importantes derrotas en las contiendas locales y las elecciones clave celebradas durante la jornada. Sin embargo, el mandatario atribuyó la responsabilidad de los reveses electorales a dos factores principales: su ausencia en la boleta y el reciente cierre del gobierno federal.

A través de su plataforma de redes sociales, Truth Social, el presidente Trump emitió un comunicado en mayúsculas donde indicó la causa de los resultados. "Trump no estaba en la papeleta y el cierre del gobierno fueron las dos razones por la que los republicanos perdieron las elecciones esta noche, de acuerdo con los analistas electorales", escribió.

Clave de las Victorias Demócratas

La jornada electoral marcó sonadas victorias para el Partido Demócrata, lo que representa un duro revés para los aliados de Trump a nivel estatal y municipal. Entre los resultados más destacados se encuentran:

Virginia (Gobernación): La candidata demócrata Abigail Spanberger se impuso a su contrincante republicana, Winsome Earle-Sears, con alrededor del 55 por ciento de los votos, lo que la convierte en la primera mujer gobernadora del estado.

Nueva Jersey (Gobernación): La demócrata Mikie Sherrill, excongresista, fue elegida gobernadora tras vencer al republicano Jack Ciattarelli, asegurando la continuidad del control demócrata en el ejecutivo estatal. Sherrill asumirá su cargo en enero de 2026 en reemplazo de Phil Murphy.

Nueva York (Alcaldía): El representante demócrata Zohran Mamdani ganó la alcaldía de Nueva York, obteniendo alrededor del 50 por ciento de los votos proyectados. A sus 34 años, Mamdani será el alcalde más joven de la ciudad desde 1892 y el primero de origen musulmán.

Impacto del 'No-Voto' en la Estrategia Republicana

La lectura de Trump de que su nombre era el factor decisivo faltante subraya la continua dependencia del Partido Republicano en su capacidad de movilización personal. No obstante, los analistas electorales sugieren que la pérdida de gobernaciones clave refleja una erosión de la coalición que lo apoyó en las elecciones generales anteriores, especialmente entre los votantes moderados que parecen estar distanciándose de la agenda republicana en contiendas sub-nacionales.

El argumento del cierre del gobierno como factor de castigo a los republicanos también resalta la sensibilidad del electorado ante la inestabilidad política y administrativa en Washington.