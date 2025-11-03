Revelan plan de despliegue de tropas y operaciones contra narcotráfico en México

La cadena de noticias estadounidense NBC ha revelado que la administración del presidente Donald Trump estaría inmersa en una planificación detallada para el despliegue de tropas y personal de inteligencia en territorio mexicano. El objetivo de esta potencial misión es lanzar operaciones directas contra los cárteles del narcotráfico.

Según el medio, que fundamenta su información en declaraciones de dos funcionarios activos y dos exfuncionarios de EE. UU. familiarizados con el tema, la fase de entrenamiento para estos elementos ya habría comenzado. Esta preparación incluiría la ejecución de operaciones terrestres dentro de México.

No obstante, las fuentes de NBC enfatizan que la ejecución de este plan no es inminente. Las deliberaciones sobre el alcance y la naturaleza exacta de la misión aún están en curso, y se espera una decisión final de los altos mandos militares y la Casa Blanca. El reporte sugiere que el uso de drones para desmantelar laboratorios de droga y atacar a líderes de cárteles sería central en la estrategia.

Este tipo de operación, que se realizaría bajo la autoridad de la comunidad de inteligencia (Título 50), buscaría mantener un alto nivel de secretismo y supondría una expansión de las recientes operaciones antidrogas estadounidenses en el Caribe y el Pacífico. Por su parte, la respuesta del gobierno mexicano ante la posible intervención militar ha sido consistentemente en defensa de la soberanía nacional.