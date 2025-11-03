Trump bate récord histórico de detenciones de migrantes irregulares en EE. UU.

Bate Trump récord histórico de detenciones de migrantes irregulares

El número de migrantes irregulares trasladados a centros de detención en Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en la historia durante los primeros 10 meses del segundo mandato del Presidente Donald Trump, advierte el Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés).

La cifra podría duplicarse en los próximos meses, alerta en un análisis publicado la semana pasada, pues el presupuesto para la detención de inmigrantes aumentará en 45 mil millones de dólares los próximos tres años, en virtud de la Ley Única de Presupuesto Integral. EU, apunta, tenía ya de por sí el sistema de detención de inmigrantes más grande del mundo.

"Cuando Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, había 39 mil detenidos bajo custodia del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), cifra que aumentó a un récord de 61 mil a finales de agosto y que podría llegar hasta los 107 mil en enero de 2026", detalla.

El MPI señala el alto costo que representa la permanencia de los migrantes en los centros de detención.