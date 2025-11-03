Trump advierte que los días de Nicolás Maduro "están contados"

Donald Trump volvió a dirigir su atención hacia Venezuela y su presidente, Nicolás Maduro, asegurando que el mandatario "tiene los días contados". Durante una entrevista para el programa 60 Minutos, el exmandatario estadounidense fue cuestionado sobre si considera que el líder venezolano está cerca de dejar el poder. "Yo diría que sí, creo que sí", respondió Trump, sin ofrecer más detalles.

En las últimas semanas, el político republicano ha ordenado diversos ataques en las costas venezolanas bajo el argumento de frenar el tráfico de drogas, lo que ha generado especulaciones sobre una posible operación terrestre contra el gobierno de Maduro. Sin embargo, Trump evitó confirmarlo. "Yo no diría eso. No digo que sea verdadero o falso... pero no se lo diría a una periodista", declaró.

El exmandatario ha calificado en reiteradas ocasiones a Nicolás Maduro como líder del supuesto "Cártel de los Soles", una organización criminal que, según Washington, opera desde el interior del gobierno venezolano. Los recientes movimientos militares y la supuesta autorización a la CIA para coordinar incursiones en territorio venezolano refuerzan las sospechas de un posible plan de acción más amplio.

En medio de la tensión, el gobierno de Rusia se ha pronunciado en defensa de Venezuela. El 31 de octubre, el ministro de Relaciones Exteriores del presidente Vladimir Putin aseguró que su país está dispuesto a apoyar a Caracas ante cualquier amenaza externa.