Detienen a Santiago N y Valeria N en Londres por secta

LONDRES — En una operación coordinada por las fuerzas de seguridad británicas, dos ciudadanos mexicanos fueron detenidos tras una redada masiva contra una presunta secta que operaba en diversas propiedades de lujo en el Reino Unido. La intervención policial, que tuvo lugar durante la madrugada del miércoles, permitió el rescate de al menos 15 personas que se encontraban en condiciones de servidumbre y manipulación psicológica.

Los detenidos, identificados preliminarmente como Santiago N y Valeria N, son señalados por las autoridades locales como figuras clave en la estructura de una organización que utilizaba retiros espirituales y cursos de "autoayuda cuántica" para atraer a sus víctimas. Según los reportes policiales, los afectados eran despojados de sus documentos de identidad y obligados a realizar trabajos domésticos y de promoción sin remuneración, bajo la promesa de alcanzar un nivel superior de conciencia.

La operación policial permitió rescatar a 15 personas en condiciones de servidumbre.

Scotland Yard informó que la investigación comenzó hace seis meses tras la denuncia de una ciudadana española que logró escapar de uno de los centros de la organización en el condado de Surrey. La denunciante relató haber sido sometida a ayunos prolongados y rituales de aislamiento que duraban varios días.

Durante los operativos en las localidades de Surrey y Kent, las autoridades confiscaron dispositivos electrónicos, grandes sumas de dinero en efectivo y documentación que vincula a la organización con transferencias bancarias hacia cuentas en México y paraísos fiscales. La policía británica trabaja de cerca con la Interpol para determinar si existen ramificaciones de este grupo en territorio mexicano.

Las autoridades británicas investigan conexiones de la secta con México y paraísos fiscales.

Expertos en derecho internacional señalan que los dos mexicanos podrían enfrentar cargos por trata de personas, esclavitud moderna y fraude. Bajo la Ley de Esclavitud Moderna del Reino Unido, estas ofensas conllevan penas que pueden alcanzar la cadena perpetua, dependiendo del grado de participación y la gravedad del abuso hacia las víctimas rescatadas.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó que ya tiene conocimiento del caso a través de su consulado en Londres. Las autoridades diplomáticas mexicanas indicaron que se brindará asistencia consular a los detenidos para garantizar el debido proceso, aunque aclararon que no interferirán en las investigaciones judiciales de las autoridades británicas.

Expertos advierten sobre las graves consecuencias legales para los detenidos.

Las víctimas rescatadas, de diversas nacionalidades, han sido trasladadas a centros de acogida donde reciben apoyo psicológico y médico mientras avanzan las pesquisas sobre esta red internacional de explotación bajo el velo de una secta.