Detienen a pareja que daba dieta vegetariana a perritos

Mundo

Roo y Ula eran obligados a mantener una dieta vegetariana hasta que fueron rescatados por las autoridades

Una pareja australiana fue sancionada por autoridades locales luego de darle de comer a sus mascotas una estricta dieta vegana durante tres meses.

Según medios locales, James Mckenzie y Megan Price, incurrieron en maltrato animal al negarle comida completa. Fue en mayo de 2020 cuando las autoridades del estado de Queensland comenzaron las investigaciones contra la pareja.

Mientras tanto, la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, RSPCA), comenta que, tras varias denuncias contra la pareja, personal de esta organización realizaron varias visitas para determinar los hechos

¿Qué les daban de comer?

Según las autoridades australianas, los perros de raza bull arab eran alimentados con garbanzos, quinoa y arroz. Ambos perritos, llamados Roo y Ula, presentaban fuertes problemas de desnutrición por lo que fueron trasladados a una clínica veterinaria cercana.

Ambos perritos lucharon por su vida y luego de unas semanas Ula logró recuperarse completamente. Sin embargo, las cosas para Roo no fueron nada bien y tras unos días fue sacrificado ante la gravedad de su caso.

¿Qué dijo la pareja?

Ante los hechos, la pareja argumentó que decidieron cambiarles la comida porque se les había acabado el alimento para perro y no tenían dinero para comprarlo.

¿Cuál podría ser el castigo para la pareja?

Según las leyes australianas la pareja deberá pagar una multa de 7 mil dólares, además que no podrán tener una mascota durante los próximos tres años.

¿Qué pasó con Ula?

Luego de un tiempo Ula consiguió una nueva familia que le demuestra amor todos los días. Ya no se llama Ula y quizá poco recuerda de su pasado, pero sin duda luce excelente con su nuevo nombre: Scrappy Doo