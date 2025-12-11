DHS implementará biometría facial obligatoria para viajeros en EE.UU.

El Gobierno de Estados Unidos implementará una medida de seguridad fronteriza significativa que hará obligatoria la toma de una fotografía facial como parte del proceso de verificación de identidad para todos los viajeros extranjeros que ingresen o salgan del país. Esta nueva regulación, que entra en vigor el 26 de diciembre de 2025, busca fortalecer la seguridad nacional y agilizar los cruces migratorios.

Detalles sobre la nueva regulación del DHS

La disposición, formalizada bajo la Norma Final "Recopilación de datos biométricos de extranjeros al entrar y salir de los Estados Unidos", fue publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). A partir de la fecha establecida, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estará autorizada para recopilar los datos biométricos faciales de la totalidad de los extranjeros, sin las exenciones que previamente se aplicaban a diplomáticos y, en la mayoría de los casos, a ciudadanos canadienses.

El procedimiento de verificación facial será universal, afectando a personas de todas las edades, incluidos niños, adolescentes y adultos mayores. La medida se aplicará de forma obligatoria en todos los puntos de entrada y salida autorizados, abarcando:

- Aeropuertos

- Cruces terrestres

- Puertos marítimos

- Nuevas modalidades de viaje, como aeronaves privadas, salidas por vía marítima y pasos peatonales/vehiculares.

Impacto de la biometría facial en los viajeros

Aunque la norma entra en vigor a finales de diciembre, la aplicación de la biometría facial ya ha comenzado de manera gradual en algunos puntos. Un ejemplo es el Cross Border Xpress (CBX), el puente peatonal que enlaza el Aeropuerto de Tijuana con San Diego, California.

Viajeros que ya han cruzado bajo este sistema, como Claudia Rodríguez, reportaron a ABC Noticias que el proceso es rápido y sencillo: tras la revisión de visa y preguntas migratorias rutinarias, se solicita al viajero posar brevemente frente a una cámara para la toma de datos biométricos.

Reacciones de los primeros usuarios del sistema

El objetivo central del DHS es mejorar la seguridad fronteriza, incrementar la eficiencia en la verificación de identidad y perfeccionar la detección de casos de fraude de documentos de viaje.