Trump exige a México atender problemas de agua y alcantarillado

Donald Trump acusa a México de enviar aguas residuales al río Tijuana y exige atender el problema de agua y alcantarillado "inmediatamente", al ser un problema que afecta a Texas y California.

"México debe atender su problema de agua y drenaje, INMEDIATAMENTE. ¡Es una verdadera amenaza para el pueblo de Texas, California y los Estados Unidos de América!"

Donald Trump

¿Qué dijo Donald Trump sobre el agua y alcantarillado de México?

En su red social Truth, Donald Trump publicó un video en donde acusa a México de enviar "millones de galones de aguas residuales crudas y sin tratar al río Tijuana", por lo que el mandatario estadounidense exige al gobierno mexicano que atienda el problema de agua y alcantarillado "inmediatamente". Cabe recordar que Donald Trump ya había lanzado un ultimátum al gobierno de México, amenazando con imponer aranceles del 5% si no libera antes del 31 de diciembre 246.6 millones de metros cúbicos de agua pendientes según el Tratado de Aguas. Este es un acuerdo que se estableció desde el año de 1944 y el cual es el encargado de regular la gestión del agua de los ríos Colorado, Bravo y Conchos, que cruzan tanto México como Estados Unidos.

El tratado establece que Estados Unidos debe enviar mil 850 millones de metros cúbicos desde el río Colorado al año a México; mientras que, por su parte, México debe enviar 2 mil 185 millones de metros cúbicos del río Bravo cada cinco años.

Detalles sobre el Tratado de Aguas

Según las acusaciones de Trump, México aún debe más de 986.4 millones de metros cúbicos en los últimos 5 años, y aseguró que mientras no se cumpla el tratado, miles de estadounidenses que se dedican al campo ya sea en agricultura o ganadería, resultarían con grandes pérdidas económicas.