Trump lanza ultimátum comercial a Canadá por acercamiento con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocar los aranceles en el centro del debate al advertir a Canadá que impondrá gravámenes del 100% a sus productos si decide avanzar con un acuerdo comercial con China. La amenaza surge tras el anuncio del gobierno canadiense sobre un entendimiento preliminar con el gigante asiático para disminuir aranceles y eliminar obstáculos al comercio bilateral.

Trump expresó su molestia luego de la visita del primer ministro canadiense, Mark Carney, a China y del anuncio realizado el 19 de enero de 2026, cuando Canadá confirmó que ambas naciones alcanzaron un acuerdo inicial para facilitar el intercambio comercial. Según el mandatario estadounidense, esta decisión podría perjudicar a Estados Unidos y convertir a Canadá en una vía de entrada de productos chinos hacia su país.

El presidente estadounidense sostuvo que su postura busca proteger a Canadá, al afirmar que China terminaría afectando gravemente a su economía, sus negocios y su forma de vida. En ese contexto, advirtió que, si Ottawa acepta el acuerdo con Pekín, Estados Unidos aplicará de manera inmediata un arancel del 100% a todos los bienes canadienses que ingresen a su territorio.

Tensión entre Trump y Carney

La relación entre Trump y Carney ya mostraba tensiones previas. El mandatario estadounidense había invitado a Canadá a integrarse a la llamada "Junta por la paz de Gaza", propuesta que fue rechazada por el primer ministro canadiense, quien además criticó a los gobiernos autoritarios. Como respuesta, Trump declaró que Canadá no existe sin Estados Unidos.