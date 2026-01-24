Tormenta invernal causa emergencia en Texas y 13 estados más

WASHINGTON (AP) — Una potente tormenta invernal de proporciones históricas avanza sobre el territorio de los Estados Unidos, obligando a las autoridades de 14 estados a declarar el estado de emergencia. El fenómeno meteorológico, caracterizado por nevadas intensas, vientos huracanados y temperaturas gélidas, amenaza con paralizar la infraestructura de transporte y el suministro eléctrico en gran parte del centro y noreste del país.

Desde las llanuras del norte hasta la costa del Atlántico, millones de residentes se preparan para lo que los meteorólogos describen como un evento climático extremo. La declaración de emergencia permite a los gobernadores movilizar recursos de la Guardia Nacional y agilizar la asistencia técnica para enfrentar las condiciones de "blizzard" o ventisca que ya han comenzado a reportarse.

Estados en alerta y condiciones extremas

Entre las entidades que han activado protocolos de crisis se encuentran Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri e Illinois. En el sur de Estados Unidos, la tormenta invernal 2026 representa un riesgo crítico debido a la falta de infraestructura preparada para el frío extremo, lo que ha generado advertencias sobre posibles fallas en la red eléctrica y el suministro de gas natural.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que la visibilidad será nula en las carreteras interestatales, exhortando a la población a evitar viajes no esenciales. "Las temperaturas caerán a niveles peligrosos en cuestión de horas, lo que puede causar congelamiento en la piel expuesta en menos de 30 minutos", señaló el último reporte oficial.

Impacto en el transporte y servicios básicos

Hasta el momento, más de 3,000 vuelos han sido cancelados en los principales centros de conexión como Chicago y Dallas. Además del transporte aéreo, el servicio ferroviario de Amtrak ha suspendido rutas clave ante la acumulación de hielo en las vías.

Las autoridades de energía monitorean de cerca la situación, especialmente tras la advertencia de la CFE en México sobre posibles repercusiones en el suministro de gas natural transfronterizo. En EE. UU., las compañías eléctricas han desplegado cuadrillas adicionales para responder a los cortes de luz provocados por la caída de ramas y postes bajo el peso del hielo acumulado.

Refugios y seguridad ciudadana

Se han habilitado cientos de refugios térmicos para personas en situación de calle y familias sin calefacción adecuada. Se recomienda a los ciudadanos mantener kits de emergencia que incluyan agua, alimentos no perecederos, linternas y cobijas térmicas mientras dure el paso del frente frío.