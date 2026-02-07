Donald Trump impone arancel del 25% a importaciones de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la implementación de un nuevo arancel del 25% a las importaciones provenientes de cualquier país que mantenga relaciones comerciales activas con Irán. La medida, de carácter punitivo y alcance global, busca asfixiar económicamente a Teherán y obligar a los socios comerciales de la nación islámica a elegir entre el mercado estadounidense o el iraní.

La orden ejecutiva, que entrará en vigor de manera inmediata, representa una escalada significativa en la estrategia de "presión máxima" de la administración Trump. El objetivo declarado es detener el flujo de divisas hacia Irán, que Washington asegura son utilizadas para financiar programas de armamento y grupos desestabilizadores en el Medio Oriente.

Impacto en el comercio global y aliados

La imposición de este arancel del 25% ha generado preocupación inmediata en mercados de Europa y Asia, especialmente en naciones que dependen del petróleo iraní o que mantienen exportaciones de bienes industriales hacia ese país. China, India y varios miembros de la Unión Europea se encuentran entre los principales afectados por esta política secundaria de sanciones.

"Países que financien el régimen de Irán mediante la compra de sus bienes no podrán vender sus productos en Estados Unidos sin pagar un alto precio", declaró el mandatario desde la Casa Blanca. Esta política de "arancel por asociación" redefine las reglas del comercio exterior, utilizando el acceso al mercado más grande del mundo como una herramienta de política exterior.

Consecuencias económicas y geopolíticas

Expertos en economía internacional advierten que esta medida podría provocar un aumento en los costos de materias primas y productos de consumo si las cadenas de suministro no se ajustan rápidamente. Además, se prevén posibles represalias comerciales o impugnaciones ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En Irán, la noticia fue recibida con condenas, calificando la acción como "terrorismo económico". No obstante, la administración estadounidense sostiene que la única forma de garantizar la seguridad global es mediante la desarticulación total de la economía iraní hasta que se negocie un nuevo acuerdo nuclear bajo condiciones estrictas dictadas por Washington.

Reacción de los mercados financieros

Tras el anuncio, los precios del petróleo mostraron volatilidad ante el temor de una reducción en la oferta global, mientras que los mercados bursátiles analizan el impacto que estos aranceles tendrán en las empresas multinacionales con operaciones en las regiones afectadas. El Departamento de Comercio de EE. UU. publicará en los próximos días la lista detallada de los sectores y naciones que serán sometidos a esta vigilancia especial.